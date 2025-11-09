Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione con il primo obiettivo chiaro nella testa: tornare almeno nelle prime quattro in classifica e guadagnarsi il posto nella prossima edizione della Champions League. A gennaio il club potrebbe pensare a qualche colpo per rinforzare la squadra e cercare appunto di arrivare e centrare gli obiettivi prefissati prima della stagione. Tare a lavoro per il futuro, mentre Allegri anche sul presente e sul campo. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si sonda il mercato in difesa. I rossoneri fiutano il possibile colpo a zero
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, si sonda il mercato in difesa. I rossoneri fiutano il possibile colpo a zero
Calciomercato Milan, per Allegri potrebbe mancare un pezzo in difesa? I rossoneri potrebbero pensare a qualche colpo a parametro zero. Ecco l'occasione
© RIPRODUZIONE RISERVATA