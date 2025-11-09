Pagelle Sondrio-Milan Futuro 1-0: Sia ci prova, Traoré sbaglia troppo

Nel pomeriggio è andato in scena Sondrio-Milan Futuro, gara valida per l'undicesima giornata della Serie D 2025/26. La squadra di Oddo ha perso 1-0, per un gol subito nel primo tempo a cui non è poi riuscita a reagire. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!