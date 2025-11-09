Serie D, Sondrio-Milan Futuro 1-0: catenaccio blocca Diavolo. Il commento

Da quel gol in poi, i rossoneri si spengono un po' e faticano a creare altre situazioni. Non subiscono, è vero, ma raramente arrivano al tiro. La partita rimane in controllo per gli uomini di Oddo, ma è questo che voleva il Sondrio, che non ha concesso praticamente nessuno spazio e si è limitato a cercare qualche contropiede. Il primo tempo si chiude con i rossoneri sotto di un gol, un po' casualmente, ma sicuramente non meritatamente.