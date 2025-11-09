Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Sondrio-Milan Futuro, formazioni ufficiali: Oddo si affida a Sia e Traoré

Sondrio-Milan Futuro formazioni ufficiali 09-11-2025
Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: ecco le formazioni ufficiali per la sfida del campionato di Serie D contro il Sondrio
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Torna in campo il Milan Futuro: i ragazzi di Massimo Oddo sono reduci da due vittorie di fila in Serie D contro Folgore Caratese e l'Oltrepò. Alle 14:30, il Diavolo giocherà contro il Sondrio (Stadio Coni Castellina), al momento ultimo con un punto nel gruppo B. La squadra è guidata dall'ex rossonero Marco Amelia. Milan Futuro, invece, sesto con 17 punti a sei punti dalla capolista Chievo. Ecco formazioni ufficiali di Sondrio-Milan Futuro, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie D 2025-26.

NUOVA SONDRIO CALCIO: Uccelletti; D’Alpaos, Boschetti, Parodi, Zingone, Zaccone, Ba, Rizzo, Marras, Longo, Tall. A disp.: Di Bartolo, Mossini, Ramirez, Fiorletta, Belecco, Vasil, Tomaselli, Arsenjievic, Dos Santos. All. Marco Amelia.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Eletu, Sala; Ibrahimovic, Sia, Traorè; Castiello. A disp.: Bouyer, Borsani, Zukic, Vladimirov, Branca, Geroli, Magrassi, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo.

