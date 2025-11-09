Sondrio-Milan Futuro, formazioni ufficiali: Oddo si affida a Sia e Traoré

Torna in campo il Milan Futuro: i ragazzi di Massimo Oddo sono reduci da due vittorie di fila in Serie D contro Folgore Caratese e l'Oltrepò. Alle 14:30, il Diavolo giocherà contro il Sondrio (Stadio Coni Castellina), al momento ultimo con un punto nel gruppo B. La squadra è guidata dall'ex rossonero Marco Amelia. Milan Futuro, invece, sesto con 17 punti a sei punti dalla capolista Chievo. Ecco formazioni ufficiali di Sondrio-Milan Futuro, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie D 2025-26.