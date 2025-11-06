Novità in arrivo per il Milan Futuro di Massimo Oddo. La gara tra i rossoneri e il Real Calepina, prevista inizialmente per domenica 16 novembre 2024, è stata ufficialmente rinviata a mercoledì 26 novembre alle ore 14:30. La motivazione? Come riferito dal comunicato dell'LND, il club rossonero aveva fatto richiesta a casa della convocazione di ben tre giovani calciatori per gli Europei Under 21. I rossoneri perciò, dopo il successo avuto contro l'Oltrepò per 2-1 al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, scenderà nuovamente in campo il 9 novembre contro la Nuova Sondrio, e poi il 16 contro il Real Calepina. I ragazzi di Oddo, attualmente occupano il 6 posto in classifica a quota 17 punti, a sei punti dalla prima in classifica, Chievo Verona e a 3 punti dal secondo posto. Ecco, di seguito i prossimi impegni dei rossoneri: