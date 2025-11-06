Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro, novità in arrivo: rinviata la gara con il Real Calepina

MILAN FUTURO

Milan Futuro, novità in arrivo: rinviata la gara con il Real Calepina

Milan Futuro, novità in arrivo: rinviata la gara con il Real Calepina - immagine 1
Novità in arrivo per il Milan Futuro di Massimo Oddo. La gara tra i rossoneri e il Real Calepina è stata rinviata
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Novità in arrivo per il Milan Futuro di Massimo Oddo. La gara tra i rossoneri e il Real Calepina, prevista inizialmente per domenica 16 novembre 2024, è stata ufficialmente rinviata a mercoledì 26 novembre alle ore 14:30. La motivazione? Come riferito dal comunicato dell'LND, il club rossonero aveva fatto richiesta a casa della convocazione di ben tre giovani calciatori per gli Europei Under 21. I rossoneri perciò, dopo il successo avuto contro l'Oltrepò per 2-1  al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, scenderà nuovamente in campo il 9 novembre contro la Nuova Sondrio, e poi il 16 contro il Real Calepina. I ragazzi di Oddo, attualmente occupano il 6 posto in classifica a quota 17 punti, a sei punti dalla prima in classifica, Chievo Verona e a 3 punti dal secondo posto. Ecco, di seguito i prossimi impegni dei rossoneri:

LEGGI ANCHE: Nasce il duello tra Bartesaghi ed Estupinan: chi è il migliore per il Milan? I numeri>>>

  • Nuova Sondrio-Milan Futuro; Novembre

  • Milan Futuro-Real Calepina; Novembre

  • Villa Valle-Milan Futuro; Novembre

  • Milan Futuro-Brusaporto; Novembre

  • Varesina-Milan Futuro; Dicembre

  • Milan Futuro-Castellanzese; Dicembre

  • Vogherese-Milan Futuro; Dicembre

    • Leggi anche
    Milan Futuro, vittoria per 2-1 contro l’Oltrepò FBC: in gol Eletu e Sia
    Serie D, Milan Futuro-Oltrepò 2-1: nel finale Sia evita la beffa e porta a casa i tre punti. Il...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA