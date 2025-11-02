Infatti, sono loro tre che creano per tutto il primo tempo occasioni su occasioni. Nonostante il pieno controllo dei rossoneri e le molteplici occasioni, il Milan chiude la prima frazione di gioco in vantaggio solo per 1-0. Risultato che, per quanto visto nel primo tempo, sta assolutamente stretto alla squadra di Oddo. L’altra faccia della medaglia, però, sottolinea come l’Oltrepò non sia mai stato pericoloso nei primi 45 minuti.

Secondo tempo: Sia e Chaka Traorè trascinano il Milan — Nel secondo tempo l’Oltrepò parte fortissimo e schiaccia il Milan. Tuttavia, dopo i primi 10 minuti di sofferenza, i rossoneri ne escono bene e riprendono ad attaccare. Fin troppo forse, infatti all 70’, appena entrato, Franceschinis sfrutta un enorme buco difensivo, arriva davanti a Bouyer, lo salta e trova il pareggio, 1-1. Un gol che gela il Milan, che fino a quel momento stava meritando pienamente il vantaggio e che, soprattutto nel primo tempo, poteva essere avanti di diversi gol.

Una reazione d’orgoglio, però, spinge i rossoneri al forcing finale e, con l’ingresso di Chaka Traore, che semina il panico e svolta completamente la gara, si riaccendono le speranze. Proprio l’ivoriano, a 6' minuti dalla fine, salta l’avversario, lo mette a sederee serve Sia, che in un fazzoletto controlla, si gira e porta in vantaggio i rossoneri, evitando così un pareggio che sarebbe stato strettissimo alla squadra di Oddo.

Dunque, il Milan Futuro, con tanta 'cazzimma' nel finale e qualità, riesce a portarla a casa! Forse soffrendo più del dovuto? Si, ma poco importa. L’obiettivo di oggi era conquistare i tre punti e trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato che permette alla squadra di Oddo di risalire la classifica!