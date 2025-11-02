Pianeta Milan
Alle ore 14:30, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si è giocatoMilan Futuro-Oltreò, match valido per la 10^giornata della Serie D 2025/26. Ecco il racconto della partita!
Il Milan Futuro vince 2-1 nel finale grazie al gol di Diego Sia. Una partita dominata in lungo e in largo dai rossoneri, ma che poteva trasformarsi in una clamorosa beffa. Ecco il racconto del match!

SERIE D: MILAN FUTURO-OLTREPÒ, IL RACCONTO DELLA PARTITA!

Primo tempo: dominio rossonero!

—  

In questo pomeriggio uggioso e piovoso di novembre, è il Milan Futuro di Oddo a farci divertire! Gran primo tempo dei giovani rossoneri che partono fortissimo: infatti già al minuto 8' passano in vantaggio grazie a una perla su punizione di Victor Eletu, che sorprende sul primo palo Fossati, complice anche il manto erboso scivolosissimo vista la pioggia. Dopo il vantaggio il Milan continua a spingere, soprattutto a destra, con il trio formato da Cappelletti-Sala-Sia.

Infatti, sono loro tre che creano per tutto il primo tempo occasioni su occasioni. Nonostante il pieno controllo dei rossoneri e le molteplici occasioni, il Milan chiude la prima frazione di gioco in vantaggio solo per 1-0. Risultato che, per quanto visto nel primo tempo, sta assolutamente stretto alla squadra di Oddo. L’altra faccia della medaglia, però, sottolinea come l’Oltrepò non sia mai stato pericoloso nei primi 45 minuti.

Secondo tempo: Sia e Chaka Traorè trascinano il Milan

—  

Nel secondo tempo l’Oltrepò parte fortissimo e schiaccia il Milan. Tuttavia, dopo i primi 10 minuti di sofferenza, i rossoneri ne escono bene e riprendono ad attaccare. Fin troppo forse, infatti all 70’, appena entrato, Franceschinis sfrutta un enorme buco difensivo, arriva davanti a Bouyer, lo salta e trova il pareggio, 1-1. Un gol che gela il Milan, che fino a quel momento stava meritando pienamente il vantaggio e che, soprattutto nel primo tempo, poteva essere avanti di diversi gol.

Una reazione d’orgoglio, però, spinge i rossoneri al forcing finale e, con l’ingresso di Chaka Traore, che semina il panico e svolta completamente la gara, si riaccendono le speranze. Proprio l’ivoriano, a 6' minuti dalla fine, salta l’avversario, lo mette a sederee serve Sia, che in un fazzoletto controlla, si gira e porta in vantaggio i rossoneri, evitando così un pareggio che sarebbe stato strettissimo alla squadra di Oddo.

Dunque, il Milan Futuro, con tanta 'cazzimma' nel finale e qualità, riesce a portarla a casa! Forse soffrendo più del dovuto? Si, ma poco importa. L’obiettivo di oggi era conquistare i tre punti e trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato che permette alla squadra di Oddo di risalire la classifica!

