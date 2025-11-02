La partita del Chinetti è stata affidata a Maicol Guiotto , arbitro della sezione di Schio che sarà affiancato dai guardalinee Quattrotto (Messina) e Trefiletti (Acireale).

Questa la classifica attuale: ChievoVerona 22; Villa Valle, Brusaporto e Folgore Caratese 17; Milan Futuro, Casatese Merate e Breno 14; Castellanzese 12; Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-1) 11; Scanzorosciate e Vogherese 9; Varesina 8; Pavia 5; Sondrio 1.