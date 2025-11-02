Pianeta Milan
Serie D, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Oltrepò: spazio a Bouyer tra i pali. In attacco…

Ecco le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Oltrepò: in programma alle 14:30 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) e valido per la decima giornata della Serie D 2025/26
Francesco De Benedittis

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Oltrepò, match valido per la decima giornata del campionato di Serie D 2025/26. La partita si disputerà oggi alle ore 14:30 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Ecco dunque gli schieramenti scelti dai due allenatori: Massimo Oddo e Pablo Granoche!

Milan Futuro-Oltrepò: ecco le scelte di Oddo!

Milan Futuro (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Branca, Eletu, Sala; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. All. Oddo.

A disposizione: Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Lupo, Magrassi, Castiello.

Oltrepò: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. All. Granoche

A disposizione: Speziale, Gandolfi, Svystelwyk, Infurna, Koziovic, Semenza, Franceschinis, Corbari, Busso.

La partita del Chinetti è stata affidata a Maicol Guiotto, arbitro della sezione di Schio che sarà affiancato dai guardalinee Quattrotto (Messina) e Trefiletti (Acireale).

Questa la classifica attuale: ChievoVerona 22; Villa Valle, Brusaporto e Folgore Caratese 17; Milan Futuro, Casatese Merate e Breno 14; Castellanzese 12; Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-1) 11; Scanzorosciate e Vogherese 9; Varesina 8; Pavia 5; Sondrio 1.

 

