A disposizione: Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Lupo, Magrassi, Castiello.
Oltrepò: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. All. Granoche
A disposizione: Speziale, Gandolfi, Svystelwyk, Infurna, Koziovic, Semenza, Franceschinis, Corbari, Busso.
La partita del Chinetti è stata affidata a Maicol Guiotto, arbitro della sezione di Schio che sarà affiancato dai guardalinee Quattrotto (Messina) e Trefiletti (Acireale).
Questa la classifica attuale: ChievoVerona 22; Villa Valle, Brusaporto e Folgore Caratese 17; Milan Futuro, Casatese Merate e Breno 14; Castellanzese 12; Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-1) 11; Scanzorosciate e Vogherese 9; Varesina 8; Pavia 5; Sondrio 1.
