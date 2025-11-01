Pianeta Milan
Milan Futuro, novembre intensissimo per i ragazzi di Oddo: ecco gli impegni

Mese di novembre intenso: ecco il calendario del Milan Futuro di Massimo Oddo. Ben cinque partite di campionato
Francesco De Benedittis

Dopo un inizio fortissimo e una leggera battuta d'arresto nell'ultimo mese, il Milan Futuro di Massimo Oddo avrà un novembre ricco di impegni. Ben 5 partite toste, che serviranno ai ragazzi per proseguire al meglio la loro crescita. Si comincia già questa domenica contro l'Oltrepò.

( (fonte: acmilan.com) - Mese intensissimo per i ragazzi di Oddo, con ben cinque appuntamenti di campionato. Occasioni per proseguire il percorso di crescita dei giovani rossoneri, contro avversarie di rango del girone B. Ricordiamo ai nostri tifosi che gli impegni casalinghi sono visibili sulla nostra App ufficiale.

SERIE D

  • 10ª giornata, Milan Futuro-Oltrepò, domenica 2 novembre alle 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA)

  • 11ª giornata, Nuova Sondrio-Milan Futuro, domenica 9 novembre alle 14.30 (YouTube) - Campo CONI "La Castellina", Sondrio

  • 13ª giornata, Villa Valle-Milan Futuro, domenica 23 novembre alle 14.30 (YouTube e Facebook) - Campo Sportivo Comunale, Villa d'Almè (BG) - da confermare

  • 12ª giornata, Milan Futuro-Real Calepinada confermare, non si giocherà domenica 16 novembre (AC Milan Official App) - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA)

  • 14ª giornata, Milan Futuro-Brusaporto, domenica 30 novembre alle 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA) - da confermare

