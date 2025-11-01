SERIE D
MILAN FUTURO
Dopo un inizio fortissimo e una leggera battuta d'arresto nell'ultimo mese, il Milan Futuro di Massimo Oddo avrà un novembre ricco di impegni. Ben 5 partite toste, che serviranno ai ragazzi per proseguire al meglio la loro crescita. Si comincia già questa domenica contro l'Oltrepò.
MILAN FUTURO
( (fonte: acmilan.com) - Mese intensissimo per i ragazzi di Oddo, con ben cinque appuntamenti di campionato. Occasioni per proseguire il percorso di crescita dei giovani rossoneri, contro avversarie di rango del girone B. Ricordiamo ai nostri tifosi che gli impegni casalinghi sono visibili sulla nostra App ufficiale.
SERIE D
