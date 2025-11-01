Pianeta Milan
Conceicao e un'altra incredibile rimonta: da 0-4 a 4-4 in dieci minuti e con un uomo in meno. La magia del portoghese non finisce mai...
Francesco De Benedittis

Conceicao l'ha rifatto ancora! Un'altra rimonta clamorosa per l'Al-Ittihad contro l'Al-Khaleej. Il tecnico portoghese, dopo averci abituato l'anno scorso al Milan con le sue incredibile rimonte, ora anche in Arabia sta portando avanti il suo marchio di fabbrica. Infatti, fino al 50esimo la squadra di Conceicao perdeva per 4-0 e con addirittura un uomo in meno. Tutti pensavano che la partita fosse ormai chiusa, ma -spoiler- non è andata affatto così.

Al 51esimo minuto, Diaby trova il gol del 4-1 che riaccende le speranze, anche se fino all'ottantesimo la squadra di Conceicao fatica a segnare, ma poi... Negli ultimi dieci minuti succede di tutto: arriva un altro gol di Diaby che la porta sul 4-2,  poi al 96'esimo Mitaj la porta sul 4-3 ed infine all'ultimo respiro, al 98esimo, Al Ghamdi trova il pareggio.

Conceicao, un'altra impresa folle!

Non è la prima volta che Conceicao la pareggia o ribalta una gara in modo rocambolesco e all'ultimo respiro. Era già accaduto al Milan l'anno scorso, la più iconica delle rimonte resta quella in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. In quell'occasione la squadra di Conceicao perdeva per 2-0, e negli ultimi venti minutì riuscì a vincerla e ad alzare la coppa in faccia ai cugini. Questa menzionata è solo una delle tante rimonte di Conceicao, ma l'anno scorso ne ha fatte davvero molte: 6 in 19 partite.

 

