Non è la prima volta che Conceicao la pareggia o ribalta una gara in modo rocambolesco e all'ultimo respiro. Era già accaduto al Milan l'anno scorso, la più iconica delle rimonte resta quella in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. In quell'occasione la squadra di Conceicao perdeva per 2-0, e negli ultimi venti minutì riuscì a vincerla e ad alzare la coppa in faccia ai cugini. Questa menzionata è solo una delle tante rimonte di Conceicao, ma l'anno scorso ne ha fatte davvero molte: 6 in 19 partite.