Il Milan attende di riavere Leao e Pulisic, di nuovo, insieme dal 1': due assenze pesanti che hanno limitato il potenziale offensivo rossonero

Il Milan, nonostante un inizio di stagione tutto sommato convincente, non ha mai avuto dal primo minuto, in questo campionato, Christian Pulisic e Rafael Leao insieme. L'ultima volta che i due hanno giocato in coppia titolari, risale al match di Coppa Italia contro il Bari. Dove tra l'altro entrambi andarono a segno. Poi, prima l'infortunio di Leao e poi quello di Pulisic, hanno costretto Allegri a rinunciare a schierarli insieme contemporaneamente.