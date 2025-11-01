Tuttavia, l'assenza di Gimenez pesa tantissimo: anche se non stava riuscendo a buttarla dentro, avere un numero 9 di ruolo resta un fattore fondamentale, soprattutto in una sfida così complicata e difficile come contro la Roma. Inoltre considerando che Leao non è neache al 100% e che il duo d'attacco Loftus-Cheek e Nkunku appare piuttosto insolito, la situazione lì davanti non è delle migliori. Vedremo come andrà la partita di domani, ma una cosa è certa: al Milan una punta in più farebbe davvero comodo.