Verso Milan-Roma, colpo di scena nei convocati rossoneri! Recupera Tomori, out Gimenez

Verso Milan-Roma, Di Marzio svela i convocati rossoneri. C'è un recupero a sorpresa ed un'assenza pesante. Ecco di chi si tratta
Come riportato da Gianluca Di Marzio, c'è un colpo a sorpresa nei convocato del Milan in vista della sfida di domani sera contro la Roma. Infatti, sul proprio profilo X ha rivelato che, a sorpresa, per Milan-Roma, recupera Fikayo Tomori, il quale sembrava fortemente in dubbio per la sfida a causa di di una botta rimediata contro l'Atalanta. Nella stessa partita si è infortunato anche Santiago Gimenez, e proprio per questo motivo il messicano non sarà disponibile contro i giallorossi domani sera a San Siro.

Milan, torna Tomori ma pesa l'assenza di Gimenez

Ecco le parole di Di Marzio su X: "Milan, recuperato Tomori per il match contro la Roma". Sarà dunque emergenza in attacco per per Allegri che dovrà affidarsi soltanto a Nkunku, Leao (non al meglio) e all'adattato Loftus-Cheek. Seppur il recupero di Tomori sarà sicuramente importante per dare solidità al reparto difensivo del Milan.

Tuttavia, l'assenza di Gimenez pesa tantissimo: anche se non stava riuscendo a buttarla dentro, avere un numero 9 di ruolo resta un fattore fondamentale, soprattutto in una sfida così complicata e difficile come contro la Roma. Inoltre considerando che Leao non è neache al 100% e che il duo d'attacco Loftus-Cheek e Nkunku appare piuttosto insolito, la situazione lì davanti non è delle migliori. Vedremo come andrà la partita di domani, ma una cosa è certa: al Milan una punta in più farebbe davvero comodo.

