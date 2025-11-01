Pianeta Milan
Milan, Adani sentenzia: 'Sucic rievoca i grandi croati come Boban e Prosinecki'
Adani sorprende a 'La Domenica Sportiva': "Sucic ricorda Boban". Un paragone azzardato o ci ha visto lungo?
Francesco De Benedittis

Daniele Adani, a La Domenica Sportiva in onda su Rai 2, ha fatto un paragone destinato, ovviamente, a far discutere: "Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban". Un'opinione, legittima, ma che non trova il pieno consenso soprattutto dai tifosi rossoneri, considerando che la leggenda del Milan Zvonimir Boban ha scritto pagine indelebili della storia del calcio. Sucic, pur essendo un calciatore di grande qualità, per il quale si era anche mosso il Milan in passato, deve ancora dimostrare molto. Anzi come direbbe Bonucci: "Ne deve mangiare ancora molta di pastasciutta". Un paragone quindi, che al momento appare azzardato, ma chissà... forse il mitico Lele Adani ci ha visto lungo!

"Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia. Ieri mancava Mkhitaryan e ci dimentichiamo di Frattesi... Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban, quelli che hanno irriverenza e classe. Hanno un modo di far calcio che solo loro conoscono. Sucic non si emoziona e fa un gol come se stesso passeggiando in Duomo. Questa è una grande chiamata di Piero Ausilio". 

