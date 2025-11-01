Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan Verso Milan-Roma, due assenze pesanti nei convocati di Gasperini. Ecco di chi si tratta

ULTIME MILAN NEWS

Verso Milan-Roma, due assenze pesanti nei convocati di Gasperini. Ecco di chi si tratta

Verso Milan-Roma, due assenze pesanti nei convocati di Gasperini
Verso Milan-Roma, anche Gasperini deve fare i conti con due assenze pesanti nei convocati. Ecco di chi si tratta
Francesco De Benedittis

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono due assenze importanti nei convocati dei giallorossi che metteranno sicuramente in difficoltà Gian Piero Gasperini. Infatti, sul proprio profilo X, l'esperto di calciomercato ha rivelato che, per Milan-Roma in programma domani sera alle 20:45 a San Siro, non ci saranno nè Ferguson nè Angelino. Due pedine importanti nello scacchiere giallorosso. Il primo sarà out per una distorsione alla caviglia e verrà sostituito dall'attacco a due formato da Soulè e Dybala. Mentre il secondo sarà sostituito da Wesley dirottato a sinistra, con Celik a tutta fascia nella corsia di destra.

Milan-Roma, i convocati di Gasperini: out Ferguson e Angelino

—  

Ecco la lista di convocati di Gasperini: Vasquez, Gollini, Svilar; Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi; Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli; Dovbyk, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il Milan non può fare a meno di Pulisic: i dati parlano chiaro >>>

Si prospetta un match tanto quanto importante quanto ricco di difficoltà per i due allenatori, entrambi costretti a far fronte a diversi infortuni. Una sfida in chiave Champions compromessa, o almeno in parte, dalle tantissime assenze da ambo le parti. Chissà come andrà al ritorno, magari entrambe le squadre interverranno con innesti importanti nel mercato di gennaio.

Leggi anche
Verso Milan-Roma, colpo di scena nei convocati rossoneri! Recupera Tomori, out Gimenez
Milan, i numeri non mentono: senza Pulisic è un’altra squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA