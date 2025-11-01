Verso Milan-Roma, due assenze pesanti nei convocati di Gasperini

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono due assenze importanti nei convocati dei giallorossi che metteranno sicuramente in difficoltà Gian Piero Gasperini. Infatti, sul proprio profilo X, l'esperto di calciomercato ha rivelato che, per Milan-Roma in programma domani sera alle 20:45 a San Siro, non ci saranno nè Ferguson nè Angelino. Due pedine importanti nello scacchiere giallorosso. Il primo sarà out per una distorsione alla caviglia e verrà sostituito dall'attacco a due formato da Soulè e Dybala. Mentre il secondo sarà sostituito da Wesley dirottato a sinistra, con Celik a tutta fascia nella corsia di destra.