Nella giornata di oggi, sabato 1 novembre 2025, sono arrivato molte notizie: di campo e non solo. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro l'Atalanta grazie a gol di Samuele Ricci e Ademola Lookman. Archiviato il pareggio, è ora di pensare al big match contro la Roma, in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 presso lo Stadio di San Siro. In quest'ottica nella giornata di oggi sono arrivate importanti novità. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>