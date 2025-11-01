Siamo arrivati al mese di novembre per il Milan di Massimiliano Allegri: dopo una partenza stellare da parte del Diavolo, ed un calo notevole nel mese di ottobre, si appresta ad arrivare un novembre di fuoco. Si parte questa domenica contro la Roma di Gasperini a San Siro. Ecco il calendario del mese del Milan.
Il mese di novembre si appresta ad essere molto importante: ecco il calendario della prima squadra di Allegri. Si avvicina il derby ...
Milan, il calendario di novembre per Allegri—
(fonte: acmilan.com) - Quattro appuntamenti - tutti in campionato - per i rossoneri di Allegri, pronti a riabbracciare i giocatori assenti per infortunio nelle scorse settimane per affrontare al meglio un calendario da brividi. Il primo Derby stagionale, il doppio incrocio casalingo con le due squadre della Capitale, la sempre insidiosa trasferta di Parma: partite delicate in cui servirà rendere al massimo per conquistare l'intera posta in palio.
