Intervenuto sul proprio canale YouTube, l'esperto giornalista Sandro Sabatini ha parlato della lotta Champions e della lotto Scudetto. Secondo lui, quest'anno il Milan si gioca un posto in Champions League con la Roma (di cui è prossimo avversario), ma ha sottolineato anche un fatto importante: il mercato di gennaio. Il quale può ribaltare ogni pronostico. Ecco le sue parole:

"Secondo me poi c'è la grande variabile del mercato di gennaio. Diciamo che se nessuna squadra viene ritoccata al mercato di gennaio, la Juventus è dietro Inter e Napoli, di sicuro, si gioca un posto in Champions con la Roma, con il Milan e poi ogni anno viene fuori una sorpresa. è stato il turno del Bologna, dell'Atalanta, stavolta potrebbe esserci il Como, non lo so. Però attenzione alle sorprese. In ogni caso io credo che al di là della bravura di Spalletti, poi dipenderà dal rendimento dei giocatori più significativi e rappresentativi. Vlahovic e Yildiz"