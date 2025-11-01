Pianeta Milan
Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube analizza la corsa Champions League di quest'anno: il Milan se la gioca con la Roma, ma attenzione ad un importante fattore che potrebbe ribaltare ogni pronostico
Francesco De Benedittis

Intervenuto sul proprio canale YouTube, l'esperto giornalista Sandro Sabatini ha parlato della lotta Champions e della lotto Scudetto. Secondo lui, quest'anno il Milan si gioca un posto in Champions League con la Roma (di cui è prossimo avversario), ma ha sottolineato anche un fatto importante: il mercato di gennaio. Il quale può ribaltare ogni pronostico. Ecco le sue parole:

"Secondo me poi c'è la grande variabile del mercato di gennaio. Diciamo che se nessuna squadra viene ritoccata al mercato di gennaio, la Juventus è dietro Inter e Napoli, di sicuro, si gioca un posto in Champions con la Roma, con il Milan e poi ogni anno viene fuori una sorpresa. è stato il turno del Bologna, dell'Atalanta, stavolta potrebbe esserci il Como, non lo so. Però attenzione alle sorprese. In ogni caso io credo che al di là della bravura di Spalletti, poi dipenderà dal rendimento dei giocatori più significativi e rappresentativi. Vlahovic e Yildiz"

Milan in corsa Champions League, ma il mercato di gennaio può cambiare tutto

Effettivamente il calciomercato di gennaio è una variabile da non sottovalutare. Il Milan se riuscisse a perfezionare la rosa potrebbe, magari, ambire a qualcosa di più. Al momento sta mancando, su tutti, un giocatore che la butti dentro: Gimenez è in evidente difficoltà. Inoltre, la rosa andrebbe allungata in difesa, con quale alternativa di livello nei tre dietro e un jolly sulle fasce.

 

