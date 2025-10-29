Giornata amara per il Milan Futuro di Massimo Oddo. I giovani rossoneri sono stati eliminati dalla Coppa Italia Serie D: festeggia la Varesina che, in rimonta, ha vinto 3-2 grazie ai gol di Testa, Costantino e Vaz. Il prossimo impegno per la squadra di Oddo sarà domenica 02 novembre alle ore 14:30 contro l'Oltrepò in casa per la decima giornata di Serie D. Il club rossonero, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha volto fare un resoconto del match: