Non mancano le recriminazioni visto che i rossoneri sono andati doppiamente avanti, venendo recuperati e poi perfino superati a metà ripresa. Un passo che costa caro e che però deve servire per crescere e fare meglio. Nel weekend in arrivo, domenica 2 novembre alle 14.30, Milan Futuro resterà in casa per ospitare l'Oltrepò nella decima giornata di Serie D. Un esame da non sbagliare, all'interno di un periodo non banale, per rilanciarsi e avvicinare maggiormente la zona di vertice della classifica.
LA CRONACA
I rossoneri approcciano bene andando all'attacco. Al 15' arriva il vantaggio: verticalizzazione di Ossola per Castiello che dal limite stoppa e segna con un destro secco. Restiamo in pressing alla ricerca del raddoppio immediato, ci provano al 21' Magrassi in area e al 26' Ossola dalla distanza: parate di Maddalon. Fase di stallo a livello di occasioni, la Varesina non si rende mai pericolosa ma quando lo fa si prende il pareggio: al 42' sinistro rasoterra di Testa che non lascia scampo a Bouyer.
La ripresa comincia già movimentata. Al 53' i rossoneri firmano il nuovo sorpasso: cross di Borsani per l'incornata di Magrassi. Nemmeno il tempo di festeggiare che la Varesina pareggia ancora: al 57' girata vincente di Costantino sugli sviluppi di una punizione. All'ora di gioco ci vuole un grande intervento di Maddalon per dire di no al tentativo di Cappelletti. Ecco la beffa, al 66' colpisce Vaz per completare la rimonta: deviazione aerea da sottomisura, sempre su sviluppi di calcio piazzato. Nel finale il Diavolo non riesce a recuperare.
LEGGI ANCHE: Milan, in arrivo una svolta in Serie A. Jimenez vicino al riscatto. Icardi in rossonero?
IL TABELLINO
MILAN FUTURO-VARESINA 2-3
MILAN FUTURO (4-3-1-2): Bouyer; Cappelletti (16'st Mercogliano), Zukić, Minotti, Borsani; Hodzic, Geroli, Branca (31'st Domniței); Ossola (31'st Ibrahimović); Castiello (16'st Sia), Magrassi. A disp.: Bianchi; Duțu, Karaca; Sala, Victor. All.: Oddo.
VARESINA (3-4-1-2): Maddalon; Pirola, Grieco, Cavalli; Ornaghi (1'st Camarlinghi), Valisena, Andreoli (10'st Chiesa), Testa; Larhrib (1'st Vaz); Franzoni (22'st Rosa), Costantino (46'st Guri). A disp.: Bovi; Miconi, Tassani; Banaga. All.: Spilli.
Arbitro: Isoardi di Cuneo.
Gol: 15' Castiello (MF), 42' Testa (V), 8'st Magrassi (MF), 12'st Costantino (V), 21'st Vaz (V).
Ammonito: 9'st Cappelletti (MF).
© RIPRODUZIONE RISERVATA