Successivamente il Milan orende in mano la gara e macina gioco: al 27', il destro 'letale' di Ibrahimovic JR porta i rossoneri in vantaggio. La Folgore Caratese, non ci sta e torna prepotentemente in partita: al 36' Gjonaj realizza un grandissimo gol con un sinistro potentissimo, 2-2. Nel finale del primo tempo, la Folgore si rende pericolosissima in più di un occasione, ma la squadra di Oddo di difende con le unghie e con i denti riuscendo a rientrare negli spogliatoi con il risultato in parità.
Secondo tempo: Branca entra e la decide—
Nel secondo tempo, Il Milan Futuro parte fortissmo, creando subito una grande occasione con Cappelletti. Con il passare dei minuti, però, la Folgore prende in mano la partita e domina la ripresa fino all'ingresso di Branca, che a pochi minuti dal suo ingresso in campo ribadisce in rete il pallone che pochi secondi prima aveva fatto tremare la traversa grazie al grandissimo tiro di Domnitei. Sul gol del 2-3, la Folgore Caratese reagisce attaccando in maniera forsennata, ma i ragazzi di Oddo si chiudono in modo perfetto, non concedendo il gol del pareggio agli avversi, che le hanno provate davvero tutte per riportare la gara in parità.
Con la vittoria di oggi, il Milan Futuro interrompe una striscia negativa di tre sconfitte consecutive e aggancia il settimo posto con 14 punti, in attesa della prossima partita, in programma la prossima settimana (29 ottobre) contro la Varesina. La squadra di Oddo, trae da questa importante vittoria, la consapevolezza di essere capace non solo si giocare un bel calcio, ma anche di saper soffrire nei momenti di difficoltà. Su tutti però, il Milan ha dimostrato di essere un grandissimo gruppo, formato da giovani di grandissimo talento!
