Primo tempo: spettacolo puro allo SportItalia Village

I primi 45' minuti sono stati ad altissima intensità: le due squadre hanno dato spettacolo, lottando su ogni pallone e regalando tantissime emozioni. Ben quattro i gol nella prima frazione di gara. Il primo arriva dopo pochissimi minuti, al 12' quando Caldirola viene atterrato in area di rigore rossonera e l'arbitro, senza alcun dubbio, fischia il calcio di rigore. Dal dischetto Tremolada spiazza Torriani e firma l'1-0 per i padroni di casa. Dopo appena due minuti, Dutu svetta di testa su tutti e firma il gol del pareggio, 1-1.