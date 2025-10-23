Non si muove invece la classifica della formazione di Mister Oddo, a quota 11 punti al pari della Leon dopo le sconfitte registrate contro Virtus Ciserano Bergamo e Caldiero Terme. Ma dalla reazione d'orgoglio dei rossoneri e dai segnali positivi che la gara ha offerto si può ripartire: l'occasione per tornare a far punti è già questa domenica, 26 ottobre, quando Milan Futuro sarà ospite della Folgore Caratese nella 9° giornata del Girone B di Serie D.

LA CRONACA

Inizio di gara non semplice per i rossoneri, che al 9' si affacciano nella trequarti avversaria con un tiro dalla distanza di Sia sopra la traversa, ma devono registrare un uno-due letale del Breno prima della mezz'ora. Al 24' il vantaggio dei padroni di casa arriva direttamente con una punizione di Valenti, che trova potenza e precisione non lasciando scampo a Torriani. Due minuti più tardi, la pressione alta del Breno frutta un recupero palla in zona pericolosa, con Senatore abile a raddoppiare con un destro che termina sotto la traversa. La reazione di Milan Futuro arriva con la conclusione defilata di Domniței, parata da Grasso, e con un tentativo da lontano di Ibrahimović che non inquadra la porta.

È proprio da loro due che nasce la rete che riapre il match: Ibrahimović dalla sinistra trova un cross che supera il portiere avversario, Domniței chiude sul secondo palo e al volo fa 2-1. Prima dell'intervallo, Senatore da una parte e Domniței dall'altra sfiorano la doppietta personale. Inizio di ripresa arrembante per Milan Futuro, che vede diverse conclusioni infrangersi contro la difesa di casa e al quarto d'ora vede Grasso esibirsi in una grande parata sul sinistro dalla distanza di Perina, che sfiora il pareggio. Con l'avvicinarsi del triplice fischio, la partita si fa tesa, le occasioni non fioccano e il risultato non cambia: finisce 2-1 per il Breno

IL TABELLINO

BRENO-MILAN FUTURO 2-1

BRENO (4-3-1-2): Grasso; Barcella (39'st Pezzutti), Tagliani, Bigolin, Lorini (13'st Randazzo); Tosi, Papa, Valsecchi; Valenti (28'st Berna); Senatore (13'st Canonici), Castelli. A disp.: Braga, Servalli, Bezati, Cretti, Baldelli. All.: Bersi.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Duțu, Karaca (28'st Geroli); Hodzic, (36'st Branca) Eletu (28'st Ossola); Perina, Sia (28' Lontani), Ibrahimović; Domniței (21'st Borsani). A disp.: Bouyer, Minotti, Perrucci, Magrassi. All.: Oddo.

Arbitro: Cafaro di Alba-Bra.

Gol: 24' Valenti (B), 26' Senatore (B), 34' Domniței (MF).

Ammoniti: 42' Oddo (MF), 28'st Cappelletti (MF), 42'st Valsecchi (B), 42'st Branca (MF), 49'st Ibrahimović (MF)