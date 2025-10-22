Milan, Plazzota ha firmato il suo primo contratto da professionista: i dettagli

Il Milansi conferma con uno dei club che da maggiore attenzione ai giovani. Sono diversi i giocatori che nell'ultimo periodo sono usciti dal vivaio rossonero: due su tutti Bartesaghi e Camarda. Il club non vuole fermarsi e nei prossimi mesi cercherà il più possibile di tirare fuori altri giovani. Ed è in questo senso che nelle ultime ore la società ha firmato il suo primo contratto da professionista il centrocampista classe 2008, Filippo Plazzotta. Lo ha annunciato il club rossonero attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.