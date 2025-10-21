Breno-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

QUI MILAN FUTURO — Un'occasione di immediato riscatto per rimediare al doppio ko di fila appena incassato, 0-2 col Caldiero Terme dopo lo 0-1 a Ciserano sempre calando nel finale. Un periodo di appannamento, senza gol segnati, da superare in maniera corale. Mister Oddo lo ripete spesso: questo gruppo ha tecnica in abbondanza ma pecca in esperienza nella categoria, nei dettagli e negli episodi che alla fine incidono e decidono. Bisogna crescere, gestire al meglio assenze e rotazioni: il tempo non manca. Un successo permetterebbe ai rossoneri di tornare pienamente in zona playoff. Nessuna novità sul fronte degli indisponibili, tra giocatori aggregati alla Prima Squadra - Balentien e Sala - e assenti per infortunio, come Asanji, Bonomi e Traorè.

QUI BRENO — I bresciani sono appena alle spalle (10 punti) dei rossoneri grazie all'importante vittoria nello scorso weekend: 2-1 a domicilio della Virtus Ciserano Bergamo, grazie al rigore di Valenti e al gol di Randazzo. Un buon riscatto dopo un momento di leggera frenata, nonostante un calendario non semplice: Casatese Merate (1-2), ChievoVerona (2-2), Pavia (5-2), Leon (2-2), Vogherese (0-0) e Castellanzese (0-0). La squadra di Mister Bersi tende a schierarsi con il 4-3-3 votato all'attacco. La punta e il bomber di riferimento è Castelli, già a quota 5.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO — La gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube dell'US Breno. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D — Come arbitro è stato designato il signor Costanzo Cafaro, della sezione di Alba-Bra. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Pongan e Amelii.

La 7ª giornata del girone B, in attesa del recupero rossonero, si è giocata nel weekend del 12 ottobre. Ed è andata così: Brusaporto-Pavia 3-1, Caldiero Terme-Scanzorosciate 0-2, Folgore Caratese-ChievoVerona 1-2, Oltrepò-Virtus Ciserano Bergamo 0-0, Real Calepina-Casatese Merate 0-3, Sondrio-Leon 0-2, Varesina-Vogherese 1-1, Villa Valle-Castellanzese 2-1.

La classifica: ChievoVerona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16; Casatese Merate 13; Villa Valle, Leon e MILAN FUTURO* 11; Breno*, Caldiero Terme, Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina e Oltrepò (-1) 10; Castellanzese e Vogherese 9; Scanzorosciate 8; Varesina 7; Pavia 4; Sondrio 1. (*= una partita in meno)