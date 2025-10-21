Milan-Fiorentina 2-1, Allegri ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni, ma Saelemaekers, reduce da un infortunio con la sua nazionale, ha recuperato e stretto i denti giocando da titolare in un ruolo non suo. Il belga, infatti, è stato schierato alle spalle di Leao e non esterno destro del 3-5-2. Alexis è stato fondamentale per i rossoneri. Ecco le pagelle dell'esterno dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Saelemaekers resta fondamentale per il Milan, ma ci sono due aspetti che deve migliorare
PAGELLE MILAN
Saelemaekers resta fondamentale per il Milan, ma ci sono due aspetti che deve migliorare
Milan, Alexis Saelemaekers è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione dell'esterno rossonero