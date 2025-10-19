Pagelle Milan-Fiorentina 2-1: Rafa Leao strepitoso, Modric monumentale

PAGELLE MILAN-FIORENTINA - Oggi la partita era prevedibile e, anzi, il Milan fa anche meglio del previsto. I rossoneri iniziano con personalità e cercano di fare gioco e controllare la partita. L'inizio è incoraggiante, ma poi non ci sono attaccanti e quindi le occasioni scarseggiano. L'unica vera palla gol ce l'ha Pavlovic, che tutto solo, di destro, manda sopra la traversa. Per il resto, due sgasate di Rafa Leao e poco altro. Partita in controllo, ma non basta e il primo tempo finisce 0-0. La ripresa è da squadra vera e matura. Preso un gol sfortunato, la reazione è immediata. Ci pensa Rafa Leao, il più criticato, a sistemare le cose. Prima un tiro dalla distanza e poi un rigore perfetto. Vittoria pesantissima!