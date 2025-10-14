Una pausa per le nazionali che non sta andando benissimo per il Milan: tra acciacchi e infortuni, infatti, sono arrivate brutte notizie negli scorsi giorni per i rossoneri. Per fortuna i problemi di Pulisic, Rabiot ed Estupinan sembrerebbero essere di poco conto con il solo Saelemaekers costretto a fermarsi contro la Fiorentina e chissà per quanto. Ecco le ultime notizie.
Infortunio di Saelemaekers: il Milan può sorridere? Lesione di live entità e il rientro …
Milan, infortunio Saelemaekers: ci sono anche buone notizie—
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il problema al flessore destro emerso contro il Belgio, toglierà il belga dalla lista dei disponibili per Allegri per Milan-Fiorentina. Lesione confermata, si legge, per Saelemaekers. La rosea però rivela un particolare importante: la lesione, infatti, sarebbe di lieve entità. L'esterno rossonero sarà rivalutato la prossima settimana per capire se potrà essere disponibile già contro il Pisa e le altre partite a venire. Secondo il quotidiano, infatti, il rientro, nella peggiore delle ipotesi, non dovrebbe avvenire oltre l'Atalanta a fine ottobre e la Roma pochi giorni dopo, ovvero il 2 novembre.
Vedremo come reagirà il Milan senza uno dei suoi giocatori più importanti sia a livello tecnico che tattico.
