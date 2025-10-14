Pianeta Milan
Infortunio per Alexis Saelemaekers: l'esterno del Milan ha subito una lesione, ma il Diavolo potrebbe anche sorridere. Ecco perché. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Una pausa per le nazionali che non sta andando benissimo per il Milan: tra acciacchi e infortuni, infatti, sono arrivate brutte notizie negli scorsi giorni per i rossoneri. Per fortuna i problemi di Pulisic, Rabiot ed Estupinan sembrerebbero essere di poco conto con il solo Saelemaekers costretto a fermarsi contro la Fiorentina e chissà per quanto. Ecco le ultime notizie.

Milan, infortunio Saelemaekers: ci sono anche buone notizie

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il problema al flessore destro emerso contro il Belgio, toglierà il belga dalla lista dei disponibili per Allegri per Milan-Fiorentina. Lesione confermata, si legge, per Saelemaekers. La rosea però rivela un particolare importante: la lesione, infatti, sarebbe di lieve entità. L'esterno rossonero sarà rivalutato la prossima settimana per capire se potrà essere disponibile già contro il Pisa e le altre partite a venire. Secondo il quotidiano, infatti, il rientro, nella peggiore delle ipotesi, non dovrebbe avvenire oltre l'Atalanta a fine ottobre e la Roma pochi giorni dopo, ovvero il 2 novembre.

Vedremo come reagirà il Milan senza uno dei suoi giocatori più importanti sia a livello tecnico che tattico.

