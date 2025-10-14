Infortunio per Alexis Saelemaekers: l'esterno del Milan ha subito una lesione, ma il Diavolo potrebbe anche sorridere. Ecco perché. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'

Una pausa per le nazionali che non sta andando benissimo per il Milan: tra acciacchi e infortuni, infatti, sono arrivate brutte notizie negli scorsi giorni per i rossoneri. Per fortuna i problemi di Pulisic, Rabiot ed Estupinan sembrerebbero essere di poco conto con il solo Saelemaekers costretto a fermarsi contro la Fiorentina e chissà per quanto. Ecco le ultime notizie.