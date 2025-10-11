Ieri sera il Belgio di Rudi Garcia è sceso in campo contro la Macedonia del Nord: l'infortunio di Saelemaekers e il ritorno a Milano

Ieri sera il Belgio dell'ex allenatore del Napoli , Rudi Garcia , è sceso in campo contro la Macedonia del Nord: solo un pareggio amaro per i diavoli rossi, 0-0. Nonostante l'ottima prestazione messa in campo dai ragazzi di Garcia, la Macedonia è riuscita a traspare un punto fondamentale per le qualificazioni al prossimo Mondiale, in programma nel 2026.

Milan, tegola Saelemakers: c'è lesione

In campo è sceso anche un giocatore del Milan: Alexis Saelemaekers. Il giocatore rossonero è rimasto nel rettangolo verde di gioco per ben 60 minuti, ma arrivano brutte notizie. Come riferito dall'account X ufficiale della Nazionale Belga, dopo vari controlli medici in data odierna, Alexis non sarà disponibile per il prossimo impegno: la partita contro il Galles. Come riferito da HLN.be, Saelemaekers avrebbe rimediato una lesione muscolare e sarà costretto a lasciare il ritiro per tornare a Milano ed effettuare nuovi accertamenti. Diventa dunque molto in dubbio la sua presenza in campo contro la Fiorentina di Pioli subito dopo la sosta.