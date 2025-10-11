Francesco Camarda non poteva chiedere di meglio per il suo esordio con l'Italia U21. Nella partita di ieri contro la Sveziail CT Silvio Baldini lo ha schierato titolare al centro dell'attacco nel suo 4-3-3. Il centravanti classe 2008 - di proprietà del Milan e ora in prestito al Lecce - ha subito ripagato la fiducia dell'allenatore. Nel corso del primo tempo, precisamente al 40', ha ricevuto la palla in area di rigore, l'ha protetta aspettando il rinforzo dei compagni e poi, girandosi di scatto, si è fatto atterrare dal suo diretto marcatore. L'arbitro ha fischiato subito il rigore (forse un po' generosamente). A quel punto ha subito preso la palla sotto il suo braccio e si è diretto verso il dischetto per battere il calcio di rigore. E che rigore!
Italia-Svezia, Camarda protagonista: ha stabilito un record in U21 | VIDEO
ITALIA U21
Italia-Svezia, Camarda protagonista: ha stabilito un record in U21 | VIDEO
In Italia-Svezia U21 Francesco Camarda, di proprietà del Milan, è andato in gol all'esordio con gli azzurrini, stabilendo un record per questa selezione giovanile
Il pallonetto che l'ha reso il più giovane marcatore di sempre in U21
Nel video si può apprezzare sia il rigore conquistato con furbizia sia la sua realizzazione. Con grande personalità Camarda ha deciso di trasformare il tiro dagli undici metri con un pallonetto morbidissimo che si è andato a insaccare alle spalle del portiere svedese. Il momentaneo 2-0 (la partita si è poi conclusa sul punteggio di 4-0) gli ha fatto battere un record: con questo gol - all'età di 17 anni 7 mesi - è diventato il più giovane marcatore di sempre nella nazionale italiana U21.
