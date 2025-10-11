Francesco Camarda non poteva chiedere di meglio per il suo esordio con l'Italia U21. Nella partita di ieri contro la Sveziail CT Silvio Baldini lo ha schierato titolare al centro dell'attacco nel suo 4-3-3. Il centravanti classe 2008 - di proprietà del Milan e ora in prestito al Lecce - ha subito ripagato la fiducia dell'allenatore. Nel corso del primo tempo, precisamente al 40', ha ricevuto la palla in area di rigore, l'ha protetta aspettando il rinforzo dei compagni e poi, girandosi di scatto, si è fatto atterrare dal suo diretto marcatore. L'arbitro ha fischiato subito il rigore (forse un po' generosamente). A quel punto ha subito preso la palla sotto il suo braccio e si è diretto verso il dischetto per battere il calcio di rigore. E che rigore!