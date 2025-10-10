Dopo tanto tempo passato insieme nel settore giovanile del Milan, le strade di Davide Bartesaghi e Francesco Camarda si sono momentaneamente separate. Il primo è rimasto a Milanello, aggregato fisso della prima squadra di Massimiliano Allegri. Nell'ultimo match di campionato, Juventus-Milan, ha anche giocato da titolare rimanendo in campo per tutti e 90 i minuti a causa della squalifica di Estupinan. Tutto sommato ha offerto una buona prestazione. Il secondo, invece, attualmente sta giocando al Lecce in prestito. La sua stagione è iniziata con qualche fatica ma di recente ha trovato il suo primo gol in Serie A, rete decisiva per il pareggio dei suoi in Lecce-Bologna. Grazie alle loro buone prestazioni, ora si sono rincontrati nell'Italia U21 allenata da Silvio Baldini. Il CT li ha schierati titolari nel primo impegno in programma, Italia-Svezia, partita valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria.