E ancora: "Allegri lo vede, io sinceramente non più, non lo vedo come un 9 allegriano perché gli manca il venire indietro e proporsi come approdo per uscire quando la squadra si difende in blocco basso, avere palla addosso e dialogare e lavorare per la squadra. Però al contrario, lui può essere un elastico fantastico per attaccare la profondità. Io sono d'accordissimo con ciò che ha detto Allgeri anche indirettamente ovvero che il destino di Leao non sarà dalla sua posizione in campo ma dalla disponibilità che lui darà ad entrare in un sistema che sta girando bene. Se Leao assume questa mentalità di squadra che va alla riscossa, che ha voglia di superarsi, allora Leao può essere determinante, perché ha dei mezzi indiscutibili".