Negli ultimi giorni, dopo Juventus-Milan e la brutta prestazione di Rafael Leao nel match, si sono scatenate tantissime critiche all'indirizzo del portoghese. In più, il confronto in spogliatoio al termine della gara tra l'allenatore e il giocatore ha suscitato un certo scalpore. L'acceso confronto tra Massimiliano Allegri e Leao è stato svelato da 'La Gazzetta dello Sport'. In molti, tra opinionisti e giornalisti, hanno espresso il loro parere in merito. Tra questi, Stefano Borghi . Il telecronista di 'Sky Sport' ha dato la sua opinione all'interno di un video caricato sul suo canale YouTube.

Le parole del giornalista: "A me fa ridere questo sensazionalismo. Il confronto con Allegri dopo la gara di Torino è una cosa assolutamente normale. Mi sembra ovvio che, a prescindere da questa cosa, il tema Leao sia centrale nel l'evoluzione del Milan che è stata fin qui la miglior squadra in rapporto premesse - cose fatte delle prime 6 giornate di Serie A, ma è anche il tema centrale per capire davvero quanto può essere utile Leao e chi sia veramente Leao. Allegri ha trovato un sistema perfetto per il Milan e per i giocatori che ha a disposizione, un 3-5-2 asimmetrico molto interessante. La domanda è: dove lo mettiamo Leao in questo sistema? Allegri ha già risposto che lo vede da 9".