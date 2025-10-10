Negli ultimi giorni, dopo Juventus-Milan e la brutta prestazione di Rafael Leao nel match, si sono scatenate tantissime critiche all'indirizzo del portoghese. In più, il confronto in spogliatoio al termine della gara tra l'allenatore e il giocatore ha suscitato un certo scalpore. L'acceso confronto tra Massimiliano Allegri e Leao è stato svelato da 'La Gazzetta dello Sport'. In molti, tra opinionisti e giornalisti, hanno espresso il loro parere in merito. Tra questi, Stefano Borghi. Il telecronista di 'Sky Sport' ha dato la sua opinione all'interno di un video caricato sul suo canale YouTube.
Borghi: “Leao? Il confronto con Allegri è assolutamente normale”
Milan, Borghi sul confronto Leao-Allegri—
Le parole del giornalista: "A me fa ridere questo sensazionalismo. Il confronto con Allegri dopo la gara di Torino è una cosa assolutamente normale. Mi sembra ovvio che, a prescindere da questa cosa, il tema Leao sia centrale nel l'evoluzione del Milan che è stata fin qui la miglior squadra in rapporto premesse - cose fatte delle prime 6 giornate di Serie A, ma è anche il tema centrale per capire davvero quanto può essere utile Leao e chi sia veramente Leao. Allegri ha trovato un sistema perfetto per il Milan e per i giocatori che ha a disposizione, un 3-5-2 asimmetrico molto interessante. La domanda è: dove lo mettiamo Leao in questo sistema? Allegri ha già risposto che lo vede da 9".
