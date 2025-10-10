Pianeta Milan
Ormai è ufficiale, Sergio Conceicao è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad nella Saudi Pro League: nuova squadra per l'ex Milan
Alessia Scataglini
Ormai è ufficiale, Sergio Conceicao è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad, squadra che milita nella Saudi Pro League. L'ex allenatore del Milan è stato ufficializzato nel pomeriggio di ieri dal club saudita in cui militano giocatori come Benzema, Kanté, l'ex rossonero Jan Carlo Simic. Dopo pochissimi mesi dal suo addio alla panchina del Milan, Conceicao è pronto per una nuova avventura.

Ex Milan, nuova panchina per Conceicao

Nel video di presentazione ufficiale diffuso dai canali social della squadra, possiamo vedere diverse foto dell'ex allenatore rossonero con sotto la sua voce fuoricampo che recita: "La vittoria non è una scelta, è un'identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceiçao e sono venuto per costruire la gloria dell'Al Ittihad".

Dopo l'avventura nel Belpaese alla guida del Milan in Serie A,con cui ha conquistato una Supercoppa Italiana,  l'allenatore portoghese ha deciso di spostarsi in Medio Oriente.

