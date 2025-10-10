Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Giroud pensa al ritiro? “Il Lille sarà il mio ultimo club”

EX MILAN

Ex Milan, Giroud pensa al ritiro? “Il Lille sarà il mio ultimo club”

Compleanno Giroud, il Milan lo omaggia sui social con i gol e i migliori momenti in rossonero
L'ex giocatore del Milan Olivier Giroud, è intervenuto ai microfoni di "After Thursday" in onda su RMC, parlando del suo futuro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex giocatore del Milan Olivier Giroud, con cui ha vinto uno scudetto da protagonista nel maggio del 2022,  è intervenuto ai microfoni di "After Thursday" trasmissione in onda su RMC, e ha parlato del suo futuro, facendo una rivelazione molto importante. L'attaccante francese ha dichiarato che il Lille sarà l'ultimo club della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, aria di ritiro per Giroud? Le sue parole

—  

"Mi sono adattato bene, ho avuto un buon inizio di stagione e una buona preparazione. La mia integrazione è avvenuta in modo naturale. Mi sto concentrando su quest'anno, assicurandomi che vada bene, e faremo un bilancio alla fine. Il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Gimenez 'spreca' così tanto nell'attacco del Milan? Segnali con la Juventus positivi. I numeri>>>

Fino ad ora, il bomber francese ha giocato 8 partite mettendo a segno 3 reti. Alla veneranda età di 39 anni, Giroud è tornato a giocare in Europa dopo l'esperienza al Milan e nel campionato francese dopo ben 13 anni, nei quali ha vinto una Champions League, una Europa League e una FA Cup col Chelsea; 3 FA Cup e 3 Community Shield con l'Arsenal e uno scudetto col Milan.

Leggi anche
Milan, arriva Lewandowski? Ibrahimovic dice tutto. Società con Allegri. Rivelazione: “Se...
Allegri ha cambiato il Milan: la Serie A lo premia. E’ lui l’allenatore del mese di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA