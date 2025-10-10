L'ex giocatore del Milan Olivier Giroud, con cui ha vinto uno scudetto da protagonista nel maggio del 2022, è intervenuto ai microfoni di "After Thursday" trasmissione in onda su RMC, e ha parlato del suo futuro, facendo una rivelazione molto importante. L'attaccante francese ha dichiarato che il Lille sarà l'ultimo club della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, aria di ritiro per Giroud? Le sue parole

"Mi sono adattato bene, ho avuto un buon inizio di stagione e una buona preparazione. La mia integrazione è avvenuta in modo naturale. Mi sto concentrando su quest'anno, assicurandomi che vada bene, e faremo un bilancio alla fine. Il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio".