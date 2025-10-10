LEGGI ANCHE: Gimenez 'spreca' così tanto nell'attacco del Milan? Segnali con la Juventus positivi. I numeri>>>
Fino ad ora, il bomber francese ha giocato 8 partite mettendo a segno 3 reti. Alla veneranda età di 39 anni, Giroud è tornato a giocare in Europa dopo l'esperienza al Milan e nel campionato francese dopo ben 13 anni, nei quali ha vinto una Champions League, una Europa League e una FA Cup col Chelsea; 3 FA Cup e 3 Community Shield con l'Arsenal e uno scudetto col Milan.
