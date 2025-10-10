Pianeta Milan
Milan, Gimenez è l'unica punta di ruolo in rosa per Massimiliano Allegri. Il messicano sembra stia migliorando. Contro la Juventus segnali positivi. Ecco l'analisi
Milan, Gimenez ha giocato praticamente sempre da titolare dall'infortunio di Leao contro il Bari in poi. Il messicano, insieme a Pulisic, forma al momento la coppia titolare del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Il messicano si deve ancora sbloccare in Serie A e per molti tifosi e addetti ai lavori sta sbagliando troppo in questa stagione. E' davvero così? I numeri e le statistiche ci vengono a dare una mano in tal senso.

Milan, Gimenez spreca davvero?

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali di Gimenez vedendo occasioni create e mancate. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

Gimenez ha giocato 8 partite in stagione con il Milan e al momento ha solo un gol e un assist. Sono 10 le grandi occasioni mancate e 2 quelle create. Mezzo passaggio chiave a partita di media. Mentre sono quasi tre i tiri a partita di meda.

I numeri di Gimenez non sono certo eccezionali: in otto partite non sono poche le 10 occasioni mancate e il sol gol messo a segno tra l'altro in Coppa Italia. Il messicano deve senza dubbio migliorare la sua capacità realizzativa, visto che il Milan ne ha tantissimo bisogno, ma i movimenti ci sono, così come i gol sono presenti nei piedi del messicano. Contro la Juventus sono arrivati segnali molto incoraggianti anche sotto questo punto di vista. Tre delle più grandi occasioni (prima dell'ingresso di Leao) hanno tutte la sua firma. Nel primo tempo è sfortunato su un grande colpo di testa che sfiora il palo. Sempre nella prima frazione fa un'azione individuale davvero importante e nella ripresa è lui che fa il movimento e si guadagna il rigore. E' giusto per il Milan aspettare ancora Gimenez: manca solo un gol in campionato, quello che lo potrebbe sbloccare del tutto.

 

