Gimenez ha giocato 8 partite in stagione con il Milan e al momento ha solo un gol e un assist. Sono 10 le grandi occasioni mancate e 2 quelle create. Mezzo passaggio chiave a partita di media. Mentre sono quasi tre i tiri a partita di meda.

I numeri di Gimenez non sono certo eccezionali: in otto partite non sono poche le 10 occasioni mancate e il sol gol messo a segno tra l'altro in Coppa Italia. Il messicano deve senza dubbio migliorare la sua capacità realizzativa, visto che il Milan ne ha tantissimo bisogno, ma i movimenti ci sono, così come i gol sono presenti nei piedi del messicano. Contro la Juventus sono arrivati segnali molto incoraggianti anche sotto questo punto di vista. Tre delle più grandi occasioni (prima dell'ingresso di Leao) hanno tutte la sua firma. Nel primo tempo è sfortunato su un grande colpo di testa che sfiora il palo. Sempre nella prima frazione fa un'azione individuale davvero importante e nella ripresa è lui che fa il movimento e si guadagna il rigore. E' giusto per il Milan aspettare ancora Gimenez: manca solo un gol in campionato, quello che lo potrebbe sbloccare del tutto.