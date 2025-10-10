Milan, Pulisic non al meglio: non si è allenato con gli USA

Pianeta Milan
Pulisic ed Estupinan nella nottata italiana si affronteranno nella partita tra USA e Ecuador? Non arrivano buone notizie per l'attaccante. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Siamo nella pausa per le partite delle nazionali. Il Milan ha tantissimi giocatori impegnati nelle gare internazionali. Tra questi ci sono sia Pulisic che Estupinan che nella nottata italiana si affronteranno nella partita tra USA e Ecuador. Per l'attaccante del Milan non arrivano buone notizie. Il CT Pochettino ne ha parlato così in conferenza stampa: "Abbiamo alcuni problemi con giocatori come Christian Pulisic, che oggi non si è allenato, e con Antonee Robinson. Dovremo valutare domani se saranno disponibili o meno. Alex Zendejas: se si tratta davvero di un problema fisico, non crediamo che Alex farà parte della partita".

Pulisic, secondo quanto riportato da ESPN, infatti, non sarebbe al meglio e non si sarebbe allenato durante l'allenamento di rifinitura degli USA. Il giocatore sarebbe in dubbio per la partita.

L'esterno rossonero ha iniziato al meglio la stagione tanto da meritarsi il premio di miglior giocatore in Serie A del mese di settembre.

