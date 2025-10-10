Milan, Pulisic non al meglio: non si è allenato con gli USA

Siamo nella pausa per le partite delle nazionali. Il Milan ha tantissimi giocatori impegnati nelle gare internazionali. Tra questi ci sono sia Pulisic che Estupinan che nella nottata italiana si affronteranno nella partita tra USA e Ecuador. Per l'attaccante del Milan non arrivano buone notizie. Il CT Pochettino ne ha parlato così in conferenza stampa: "Abbiamo alcuni problemi con giocatori come Christian Pulisic, che oggi non si è allenato, e con Antonee Robinson. Dovremo valutare domani se saranno disponibili o meno. Alex Zendejas: se si tratta davvero di un problema fisico, non crediamo che Alex farà parte della partita".