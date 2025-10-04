Milan, Pulisic votato come MVP del mese di settembre

L'inizio di stagione rossonero parla americano: a vincere l' MVP di settembre è Christian Pulisic . Per il nostro numero 11 una partenza mai così scattante: quattro gol in quattro partite. Unica partita a secco quella col Bologna in cui è sceso in campo per soli 25', senza contare le due reti nelle partite di agosto da aggiungere al suo tabellino che a inizio autunno già dice 6 gol e 2 assist . Da sottolineare la prova al Bluenergy Stadium, nella vittoria 3-0 sull'Udinese: una doppietta d'autore e un assist per Fofana. Strappi, inserimenti tra le linee e freddezza in area: prestazione totale, da leader tecnico e agonistico. La sua continuità negli ultimi 30 metri ha acceso ritmo e convinzione in questa squadra.

Contro il Napoli, Chris ha firmato l'ennesimo prova scintillante: continuità nelle corse, qualità nell'uno contro uno, linee di passaggio trovate e gestione matura dei momenti caldi. Ha guidato le transizioni, cucito gioco con i compagni e costretto la retroguardia azzurra a rincorrerlo. Il dribbling su Marianucci e l'assist visionario per il gol di Saelemaekers sono veri gioielli sportivi. E dopo un'altra palla incredibile in verticale per Fofana che si divora il gol, è lo stesso Pulisic a ricevere palla dal francese e realizzare il gol del momentaneo 2-0.