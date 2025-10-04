Milan, Pulisic votato come MVP del mese di settembre

In Coppa Italia, contro il Lecce, Pulisic è entrato nella ripresa e anche qui ha saputo dire la sua: ha chiuso il 3-0 con il sigillo del 64'. Oltre al gol, pressing alto, recuperi immediati e letture senza palla: giocate straordinarie che alzano il livello della squadra. Lo si vede nel contropressing, nei tagli alle spalle dei terzini e nella lucidità nelle scelte finali: contributi che pesano quanto una rete e cementano la crescita del collettivo guidato da Mister Allegri.
Il voto dei tifosi è netto: Pulisic è l'MVP di settembre davanti a Modrić, Rabiot e Saelemaekers - in ordine alfabetico. Ora un altro mese intenso, con la sfida allo Juventus Stadium di domenica e quella a Bergamo con l'Atalanta, senza contare le toscane Fiorentina e Pisa a San Siro. Serviranno la stessa continuità, lo stesso carattere e i gol di un leader come Pulisic. Avanti così, con lo stesso entusiasmo, per trasformare la brillantezza di settembre in una scia vincente: complimenti Chris!
