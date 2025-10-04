All'interno di un video sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', Stefano Bressi ha commentato le parole di Allegri in conferenza stampa. Il tecnico livornese - che si appresta a tornare nello stadio che lo ha visto protagonista in panchina per 8 anni - ha raccontato delle sue emozioni e delle sue sensazioni in vista della partita di domani sera.