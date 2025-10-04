Si avvicina Juventus-Milan. Oggi alle 11:30 da Milanello Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Il commento del nostro inviato Stefano Bressi in un video sul canale YouTube di 'Pianeta Milan'
Domani sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Milan. Dopo la grande vittoria di San Siro contro il Napoli, i rossoneri sono attesi dal secondo big match consecutivo in campionato. Come di consueto, oggi - alla vigilia dell'impegno in Serie A - l'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, presentando il match e rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi, c'era il nostro inviato Stefano Bressi.
Milan, il commento alla conferenza stampa di Allegri
All'interno di un video sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', Stefano Bressi ha commentato le parole di Allegri in conferenza stampa. Il tecnico livornese - che si appresta a tornare nello stadio che lo ha visto protagonista in panchina per 8 anni - ha raccontato delle sue emozioni e delle sue sensazioni in vista della partita di domani sera.