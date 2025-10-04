Pianeta Milan
Milan, la sentenza del Tar non ostacola la valorizzazione dell’area di San Donato

Milan, la sentenza del Tar non ostacola la valorizzazione dell'area di San Donato
Il Milan ha investito 40 milioni sull'area San Francesco di San Donato. La sentenza del Tar ha bloccato l'iter. Il punto della situazione
Redazione PM

Il Milan ha investito da tempo 40 milioni su un'area di San Donato. Inizialmente, sembrava che quell'area fosse destinata alla costruzione del nuovo stadio di proprietà. Negli ultimi tempi, però, il club rossonero, insieme all'Inter, hanno deciso di virare sull'acquisto di San Siro e delle zone circostanti. In quell'area, di fianco al 'Giuseppe Meazza', verrà costruito il nuovo impianto. L'attuale stadio verrà demolito in corrispondenza della costruzione del nuovo. E San Donato? Una sentenza del Tar ha bloccato l'iter per la riqualificazione dell'area preposta. E ora, che si fa? Facciamo il punto della situazione.

Milan, che si fa a San Donato?

Al centro della questione c'è una convenzione urbanistica del 1993 che vincolava nell’area interessata 45 mila metri quadrati di verde. Il progetto Arena sportiva di Sport Life City - società acquisita dal Milan - ne prevederebbe solo una parte. L’interesse di Sport Life City resta immutato anche perché si tratterebbe di un passaggio tecnico, circoscritto e superabile.

Il Milan sta pensando di sfruttarlo per il suo settore giovanile o alle selezioni femminili. Lo ha ribadito anche il presidente Paolo Scaroni a 'Milano Finanza': "Pensiamo si tratti solo di un piccolo intoppo e potremo fare sicuramente ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo anche la possibilità di modificare il progetto originario per ottenere il via libera. Abbiamo investito 40 milioni di euro sull'area e, vista l'evoluzione positiva su San Siro, stiamo valutando come utilizzarla. Il calcio femminile è in crescita e dobbiamo investire anche sul settore giovanile. Ci stiamo ragionando, ma questa potrebbe essere un'idea".

Questa idea trova il favore del Comune di San Donato. L’obiettivo del Milan resta chiaro e immutato: valorizzare l’investimento di oltre 40 milioni di euro già realizzato e contribuire alla riqualificazione dell’area, in coerenza con l’interesse del Club, dell’amministrazione e della comunità locale.

