Il Milan sta pensando di sfruttarlo per il suo settore giovanile o alle selezioni femminili. Lo ha ribadito anche il presidente Paolo Scaroni a 'Milano Finanza': "Pensiamo si tratti solo di un piccolo intoppo e potremo fare sicuramente ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo anche la possibilità di modificare il progetto originario per ottenere il via libera. Abbiamo investito 40 milioni di euro sull'area e, vista l'evoluzione positiva su San Siro, stiamo valutando come utilizzarla. Il calcio femminile è in crescita e dobbiamo investire anche sul settore giovanile. Ci stiamo ragionando, ma questa potrebbe essere un'idea".