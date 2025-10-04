Pastore commenta il momento dei bianconeri: "La Juve è una squadra che tiene il volume alto per ogni cosa. Nel modo in cui gioca le partite, nel modo in cui va sotto e poi recupera. La Juve è stata in svantaggio sei volte in questa stagione e non ha mai perso. Tre volte contro il Borussia Dortmund, una von l’Atalanta, una contro il Villarreal e contro l’Inter quando ha poi vinto, addirittura. È una squadra che, per il momento, vive i suoi momenti più rappresentativi nel caos, nella foga, nella reazione. Anche questa è una cosa juventina. Una delle poche cose davvero juventine di questo periodo è il modo in cui reagisce alle difficoltà, mostrando vitalità. Questo le costa cali di tensione o sbilanciamenti pesanti e così le partite vanno sempre in maniera sinusoidale: altissimi e bassissimi. È difficile fare un pronostico. Credo che rischi di più la Juve, perché lascia parecchi dubbi in questo momento".