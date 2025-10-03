Per Massimiliano Allegri i dubbi di formazione paiono essere di meno. A livello di infortuni, l'unico in dubbio è Fikayo Tomori. Oggi però il centrale inglese ha svolto l'allenamento in gruppo con i compagni dopo giorni di lavoro personalizzato. Si tratta di un'ottima notizia per l'allenatore toscano, che lo avrà dunque a disposizione. In ogni caso, Tomori è in ballottaggio con De Winter, che potrebbe concedergli un turno di riposo. Per quanto riguarda l'attacco, sembrano esserci pochi dubbi: si va avanti con la coppia Pulisic-Gimenez. Per Leao e Nkunku ci potrà essere spazio a gara in corso.
Juventus-Milan, le probabili formazioni—
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.
