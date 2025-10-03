Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, le probabili formazioni: Bremer e Thuram fuori, Tomori dal primo minuto?

Juventus-Milan, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, Tomori dal primo minuto?
Ecco le probabili formazioni - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - in vista di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.
Domenica sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Milan, l'atteso big match della sesta giornata di Serie A. Le due squadre sono distanziate in classifica da un solo punto, con i rossoneri che occupano la prima posizione insieme a Roma e Napoli. Nonostante ciò, il momento di forma di bianconeri e rossoneri è molto diverso. Se i primi arrivano da una serie di pareggi (tra campionato e Champions League), i secondi, invece, hanno infilato una striscia di cinque vittorie consecutive. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese, il ruolino di marcia della squadra di Massimiliano Allegri è stato impressionante: tutte vittorie e belle prestazioni tra Serie A e Coppa Italia. In vista di questa grande sfida, ecco le probabili formazioni, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.

Juventus-Milan, le scelte di Tudor e Allegri

Oltre al momento abbastanza complicato per la sua squadra, Igor Tudor deve fronteggiare un'emergenza relativa agli infortuni. Le assenze più pesanti in vista della sfida con il Milan potrebbero essere quelle di Gleison Bremer e Khephren Thuram. Questi due giocatori - che sono pilastri della squadra - sono stati ai box nell'ultimo impegno contro il Villarreal in Champions League. Per ora, non c'è alcuna certezza riguardo al loro pieno recupero e, di conseguenza, riguardo al loro impiego in campo.

Per Massimiliano Allegri i dubbi di formazione paiono essere di meno. A livello di infortuni, l'unico in dubbio è Fikayo Tomori. Oggi però il centrale inglese ha svolto l'allenamento in gruppo con i compagni dopo giorni di lavoro personalizzato. Si tratta di un'ottima notizia per l'allenatore toscano, che lo avrà dunque a disposizione. In ogni caso, Tomori è in ballottaggio con De Winter, che potrebbe concedergli un turno di riposo. Per quanto riguarda l'attacco, sembrano esserci pochi dubbi: si va avanti con la coppia Pulisic-Gimenez. Per Leao e Nkunku ci potrà essere spazio a gara in corso.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

