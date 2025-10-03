Domenica sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Milan, l'atteso big match della sesta giornata di Serie A. Le due squadre sono distanziate in classifica da un solo punto, con i rossoneri che occupano la prima posizione insieme a Roma e Napoli. Nonostante ciò, il momento di forma di bianconeri e rossoneri è molto diverso. Se i primi arrivano da una serie di pareggi (tra campionato e Champions League), i secondi, invece, hanno infilato una striscia di cinque vittorie consecutive. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese, il ruolino di marcia della squadra di Massimiliano Allegri è stato impressionante: tutte vittorie e belle prestazioni tra Serie A e Coppa Italia. In vista di questa grande sfida, ecco le probabili formazioni, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.