Fikayo Tomori è uscito per un problema all'adduttore contro il Napoli. La sua condizione è da valutare in vista di Juventus-Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport 24'

La grande serata vissuta dal Milan contro il Napoli (partita vinta 2-1) ha portato con sé solo due brutte notizie. La prima, ovviamente, riguarda la squalifica di Estupinan, giustamente espulso nell'occasione del rigore causato per un fallo ai danni di Di Lorenzo. La seconda riguarda l'infortunio di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese è uscito dal campo venendo sostituito da De Winter per via di un problema all'adduttore. Da subito è sorta la seguente domanda: il numero 23 riuscirà a presentarsi in campo a Juventus-Milan, in programma domenica sera all'Allianz Stadium? In merito, ha dato gli ultimi aggiornamenti Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per 'Sky Sport 24'. Di seguito, si riportano alcune delle sue considerazioni circa le probabili scelte di formazione di Allegri.