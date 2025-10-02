Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Fikayo Tomori è uscito per un problema all'adduttore contro il Napoli. La sua condizione è da valutare in vista di Juventus-Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport 24'
Redazione PM

La grande serata vissuta dal Milan contro il Napoli (partita vinta 2-1) ha portato con sé solo due brutte notizie. La prima, ovviamente, riguarda la squalifica di Estupinan, giustamente espulso nell'occasione del rigore causato per un fallo ai danni di Di Lorenzo. La seconda riguarda l'infortunio di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese è uscito dal campo venendo sostituito da De Winter per via di un problema all'adduttore. Da subito è sorta la seguente domanda: il numero 23 riuscirà a presentarsi in campo a Juventus-Milan, in programma domenica sera all'Allianz Stadium? In merito, ha dato gli ultimi aggiornamenti Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per 'Sky Sport 24'. Di seguito, si riportano alcune delle sue considerazioni circa le probabili scelte di formazione di Allegri.

Verso Juventus-Milan, le probabili scelte di Allegri

Il giornalista di 'Sky Sport' ha riferito solo pochi dubbi rispetto alle possibili scelte dell'allenatore rossonero. Il primo, ovviamente, riguarda l'impiego di Tomori. La sua presenza o meno in campo verrà decisa domani, venerdì 3 ottobre.

L'altro dubbio riguarda il reparto offensivo. Chi giocherà accanto a Pulisic nel 3-5-2 del tecnico livornese? Il principale candidato è ancora Santiago Gimenez, il quale disputerebbe la settima partita consecutiva da titolare. Leao e Nkunku, invece, devono ancora recuperare la migliore condizione.

