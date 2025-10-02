Pianeta Milan
A serio rischio la presenza di Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997, in Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium. Si prepara l'ex bianconero Koni De Winter per giocare da centrale di destra nella difesa a tre
Il Milan di Massimiliano Allegri, primo in classifica in Serie A con 12 punti al pari di Napoli e Roma, se la vedrà domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Igor Tudor (quarta a quota 11), nel secondo big match consecutivo dopo quello contro gli azzurri di Antonio Conte.

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sulla fascia sinistra, al posto dello squalificato Pervis Estupiñán, si va verso una maglia da titolare per Davide Bartesaghi, che sta crescendo a vista d'occhio e sul quale, a quanto pare, avrebbe posato gli occhi anche l'Arsenal.

Non sono da escludere, ad ogni modo, altre scelte, come lo slittamento a sinistra di Alexis Saelemaekers e l'inserimento sulla destra di Zachary Athekame, o l'allargamento di Adrien Rabiot sulla corsia mancina e l’inserimento di una mezzala in più, come Ruben Loftus-Cheek.

I prossimi allenamenti a Milanello saranno decisivi. Così come lo saranno per Fikayo Tomori, uscito nel finale di Milan-Napoli per un risentimento all'adduttore. Anche ieri, per il centrale inglese classe 1997, allenamento a parte. Se non tornerà in gruppo oggi, le chance di vederlo titolare in Juventus-Milan si affievoliranno.

Si scalda, dunque, l'ex bianconero Koni De Winter per prenderne il posto. Potrebbe toccare lui l'ingrato e delicato compito di limitare il più possibile la classe e la fantasia di Kenan Yıldız.

