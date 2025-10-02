Non sono da escludere, ad ogni modo, altre scelte, come lo slittamento a sinistra di Alexis Saelemaekers e l'inserimento sulla destra di Zachary Athekame, o l'allargamento di Adrien Rabiot sulla corsia mancina e l’inserimento di una mezzala in più, come Ruben Loftus-Cheek.
Potrebbe toccare a De Winter marcare il gioiello turco Yıldız—
I prossimi allenamenti a Milanello saranno decisivi. Così come lo saranno per Fikayo Tomori, uscito nel finale di Milan-Napoli per un risentimento all'adduttore. Anche ieri, per il centrale inglese classe 1997, allenamento a parte. Se non tornerà in gruppo oggi, le chance di vederlo titolare in Juventus-Milan si affievoliranno.
Si scalda, dunque, l'ex bianconero Koni De Winter per prenderne il posto. Potrebbe toccare lui l'ingrato e delicato compito di limitare il più possibile la classe e la fantasia di Kenan Yıldız.
