Il Milan di Massimiliano Allegri , primo in classifica in Serie A con 12 punti al pari di Napoli e Roma , se la vedrà domenica 5 ottobre , alle ore 20:45 , all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Igor Tudor (quarta a quota 11 ), nel secondo big match consecutivo dopo quello contro gli azzurri di Antonio Conte .

Juventus-Milan, Bartesaghi titolare? Tomori verso il forfait

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sulla fascia sinistra, al posto dello squalificato Pervis Estupiñán, si va verso una maglia da titolare per Davide Bartesaghi, che sta crescendo a vista d'occhio e sul quale, a quanto pare, avrebbe posato gli occhi anche l'Arsenal.