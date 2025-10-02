La rivoluzione nell'ultima sessione estiva di calciomercato ha portato in dote al Milan praticamente un'intera nuova squadra. Giorgio Furlani e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del club rossonero, hanno ribaltato l'organico che, nella passata stagione, aveva deluso su tutta la linea. Affidando al nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, una rosa snella (il Diavolo non farà le coppe europee ...) ma competitiva. C'è la sensazione, però, che manchino 2-3 giocatori per poter lottare fino alla fine per gli obiettivi più elevati. PROSSIMA SCHEDA
calciomercato Milan, il nuovo attaccante … grazie a Vlahovic! Ecco cosa potrebbe succedere a gennaio
CALCIOMERCATO MILAN
Nel calciomercato di gennaio il Milan, con il CEO Giorgio Furlani e il DS Igli Tare, potrebbe prendere un nuovo centravanti: piace Dusan Vlahovic della Juventus. Ma il futuro del serbo potrebbe 'indirizzare' anche la scelta rossonera. Ecco come
