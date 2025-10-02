«Non so quando inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto – ha aggiunto Sala sulla questione -. Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio».
Ecco le tappe verso il nuovo stadio condiviso per rossoneri e nerazzurri—
Le tempistiche per il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, ha chiosato la 'rosea', comunque sono già delineate: la cessione dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre, poi il progetto andrà approvato da una Conferenza di Servizi, che coinvolgerà quindi Comune, Regione, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e altri Enti. Quindi, lavori al via all’inizio del 2027 e inaugurazione nel 2031.
