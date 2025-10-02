Pianeta Milan
Nuovo stadio a San Siro, Sala ora mette fretta a Milan e Inter: “Dovete correre”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha invitato Milan e Inter ad affrettarsi sul progetto del nuovo stadio condiviso a San Siro, affidato agli studi di Lord Norman Foster e David Manica: ecco le sue parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport'
Dopo la Giunta Comunale, anche il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. I quali, come noto, ora intendono costruire in loco il loro nuovo stadio condiviso, con il 'Meazza' che sarà quasi totalmente demolito a lavori ultimati.

Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, l'ultimo intervento di Sala

Ieri sul tema è intervenuto Giuseppe Sala, il Sindaco di Milano, che ha messo fretta a rossoneri e nerazzurri. «Alle squadre sto dicendo “dovete correre” sullo stadio. Perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è», le parole del Primo Cittadino meneghino, riprese da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

«Non so quando inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto – ha aggiunto Sala sulla questione -. Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio».

Ecco le tappe verso il nuovo stadio condiviso per rossoneri e nerazzurri

Le tempistiche per il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, ha chiosato la 'rosea', comunque sono già delineate: la cessione dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre, poi il progetto andrà approvato da una Conferenza di Servizi, che coinvolgerà quindi Comune, Regione, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e altri Enti. Quindi, lavori al via all’inizio del 2027 e inaugurazione nel 2031.

