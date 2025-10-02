Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha invitato Milan e Inter ad affrettarsi sul progetto del nuovo stadio condiviso a San Siro, affidato agli studi di Lord Norman Foster e David Manica: ecco le sue parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 09:36)

Dopo la Giunta Comunale, anche il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. I quali, come noto, ora intendono costruire in loco il loro nuovo stadio condiviso, con il 'Meazza' che sarà quasi totalmente demolito a lavori ultimati.