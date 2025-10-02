Pianeta Milan
Christian 'Chaco' Giménez, papà di Santiago, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha parlato del momento che vive il 'Bebote' in rossonero a 'Por mis Pelotas'. Ecco alcune importanti rivelazioni sul recente passato e anche sul presente
Christian 'Chaco' Giménez, classe 1981, ex centrocampista di ottimo livello in Centro e Sud America e oggi allenatore, è il padre di Santiago 'Bebote' Giménez, classe 2001, che, però, di professione fa l'attaccante. E lo fa, come noto, nel Milan, in quella che è sempre stata la squadra dei suoi sogni sin da bambino.

'Chaco' Giménez lo ha confermato ieri, intervenendo alla trasmissione 'Por mis Pelotas', dove, inizialmente, è tornato sul trasferimento che, a inizio febbraio 2025, ha portato Santi dal Feyenoord al Milan per 35 milioni di euro, bonus inclusi. «Tra sette opzioni, Santi ha voluto il Milan e solo il Milan», ha spiegato papà Giménez, così come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Successivamente, l'argentino è tornato sull'ultimo calciomercato estivo e ai 'rumors' che volevano, costantemente, Santiago in partenza dai rossoneri. «A un certo punto ci sono stati molti cambiamenti al Milan: è andato via il direttore sportivo (?), anche l’allenatore. La verità è che sono andati via i due attaccanti e Santi è rimasto, quindi sì, ci sono state molte voci. Ma alla fine hanno ritenuto che la cosa migliore fosse che Santi restasse. Quindi lui sta bene, è contento e sta vivendo un sogno».

