Non facile neanche la partita del Napoli di Antonio Conte, che, al 'Maradona', supera per 2-1 l'ostico Sporting Lisbona. Il 'grande vecchio' Kevin De Bruyne illumina la scena con due assist, ma è Rasmus Højlund a prendersi il proscenio con la doppietta che decide il match.
Tornando ai temi della Serie A, l'Inter trema: Marcus Thuram, fuori causa per infortunio nel corso dell'ultima gara contro lo Slavia Praga, rischia un mese di stop. Daniele De Rossi, invece, rescinde il contratto che lo legava alla Roma: sembra sia pronto a tornare in panchina. 'Vede' il Torino, dove è può incassare l'esonero da un momento all'altro Marco Baroni.
