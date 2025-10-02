Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Villarreal-Juventus 2-2 al 90′: ci mancava solo Veiga …”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Villarreal-Juventus, partita della seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, disputatasi all'Estádio de la Ceramica e terminata 2-2. Bianconeri sotto, poi bravi a rimontare con Federico Gatti (in rovesciata) e Francisco Conceição. Al 90', il definitivo pareggio dell'ex Renato Veiga.

Non facile neanche la partita del Napoli di Antonio Conte, che, al 'Maradona', supera per 2-1 l'ostico Sporting Lisbona. Il 'grande vecchio' Kevin De Bruyne illumina la scena con due assist, ma è Rasmus Højlund a prendersi il proscenio con la doppietta che decide il match.

Tornando ai temi della Serie A, l'Inter trema: Marcus Thuram, fuori causa per infortunio nel corso dell'ultima gara contro lo Slavia Praga, rischia un mese di stop. Daniele De Rossi, invece, rescinde il contratto che lo legava alla Roma: sembra sia pronto a tornare in panchina. 'Vede' il Torino, dove è può incassare l'esonero da un momento all'altro Marco Baroni.

