La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il 2-1 con cui il Napoli di Antonio Conte, allo stadio 'Maradona', ha superato lo Sporting Lisbona nella seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Due assist di Kevin De Bruyne per i due gol di Rasmus Højlund.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 2 ottobre 2025

Altro pareggio, invece, per la Juventus, che non va oltre il 2-2 in casa del Villarreal. Sotto per effetto di un gol di Georges Mikautadze, i bianconeri ribaltano il punteggio con la rovesciata di Federico Gatti e la rete di Francisco Conceição. Al 90', però, l'ex Danilo Veiga li riagguanta.

In pomeriggio, alle ore 18:45, secondo turno anche per l'Europa League: si disputeranno anche Roma-Lille e Bologna-Friburgo. Invece, in serata, alle ore 21:00, sarà Fiorentina-Sigma Olomouc ad aprire la prima fase della Conference League, torneo che partirà per ultimo.

