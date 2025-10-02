Altro pareggio, invece, per la Juventus, che non va oltre il 2-2 in casa del Villarreal. Sotto per effetto di un gol di Georges Mikautadze, i bianconeri ribaltano il punteggio con la rovesciata di Federico Gatti e la rete di Francisco Conceição. Al 90', però, l'ex Danilo Veiga li riagguanta.
In pomeriggio, alle ore 18:45, secondo turno anche per l'Europa League: si disputeranno anche Roma-Lille e Bologna-Friburgo. Invece, in serata, alle ore 21:00, sarà Fiorentina-Sigma Olomouc ad aprire la prima fase della Conference League, torneo che partirà per ultimo.
