Milan, Moggi sicuro: 'Tra le favorite per lo Scudetto. Allegri il migliore a ...'

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha scritto il suo parere sul Milan di Massimiliano Allegri. Il pensiero è molto chiaro. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Il Milan di Massimiliano Allegri continua a fare parlare di sé. Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha scritto un editoriale per 'Libero' dedicando spazio anche al Diavolo.

Moggi ha un pensiero chiaro sui rossoneri: "Il Milan entra di diritto nel novero delle favorite per lo scudetto dopo aver battuto il Napoli 2-1 a San Siro. Riteniamo che al suo interno abbia ottime individualità". Ecco l'impatto che ha avuto Massimiliano Allegri: "C’era bisogno di un gestore che coordinasse le caratteristiche dei singoli ed è arrivato Allegri, che è il migliore".

Moggi continua con la sua analisi sul Milan: "Con lui sono arrivati anche Rabiot e Modric ad equilibrare i reparti. Ovviamente la vittoria del Milan va interpretata mettendo in rilievo le assenze del Napoli, che hanno costretto Conte a reinventare la difesa, addirittura facendo esordire Marianucci. Ci sembra quindi logico concedere al Napoli le attenuanti del caso", questo il pensiero di Luciano Moggi.

