Milan, Moggi sicuro: 'Tra le favorite per lo Scudetto. Allegri il migliore a ...'

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha scritto il suo parere sul Milan di Massimiliano Allegri. Il pensiero è molto chiaro. Ecco le sue parole

Moggi sul Milan e Allegri

Moggi ha un pensiero chiaro sui rossoneri: "Il Milan entra di diritto nel novero delle favorite per lo scudetto dopo aver battuto il Napoli 2-1 a San Siro. Riteniamo che al suo interno abbia ottime individualità". Ecco l'impatto che ha avuto Massimiliano Allegri: "C’era bisogno di un gestore che coordinasse le caratteristiche dei singoli ed è arrivato Allegri, che è il migliore".