Milan, Biasin: 'Leao non deve risolvere più tutto. Sullo stadio ...'

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale settimanale per 'Tuttomercatoweb', ha parlato del Milan, di Rafael Leao e dello stadio San Siro. Ecco le sue parole
Leao non è più indispensabile per il Milan? Fabrizio Biasin, nel suo editoriale settimanale per 'Tuttomercatoweb', ha parlato anche del portoghese definendo il suo ingresso in campo contro in Napoli non più come colui che deve risolvere tutto, ma : "Solo per deve solo dare il suo contributo". Secondo il giornalista questo: "Racconta bene quello che sta facendo Allegri. Il Milan è ufficialmente tornato “squadra”: non è una cosa da poco".
Milan, Biasin su Leao e lo stadio di Milano
—
Non solo campo, Biasin, infatti, ha parlato anche della vendita e a Milan e Inter dello stadio San Siro: "L’immagine del glorioso San Siro, destinato a lasciare spazio a un nuovo impianto. Inter e Milan avrebbero meritato uno stadio a testa come tutti i grandi club del mondo, ma grano non ce n’è ed è già un miracolo aver superato l’Everest della politica e delle rogne italiane".