Milan, Biasin: 'Leao non deve risolvere più tutto. Sullo stadio ...'

Leao non è più indispensabile per il Milan ? Fabrizio Biasin , nel suo editoriale settimanale per 'Tuttomercatoweb', ha parlato anche del portoghese definendo il suo ingresso in campo contro in Napoli non più come colui che deve risolvere tutto, ma : "Solo per deve solo dare il suo contributo". Secondo il giornalista questo: "Racconta bene quello che sta facendo Allegri . Il Milan è ufficialmente tornato “squadra”: non è una cosa da poco".

Milan, Biasin su Leao e lo stadio di Milano

Non solo campo, Biasin, infatti, ha parlato anche della vendita e a Milan e Inter dello stadio San Siro: "L’immagine del glorioso San Siro, destinato a lasciare spazio a un nuovo impianto. Inter e Milan avrebbero meritato uno stadio a testa come tutti i grandi club del mondo, ma grano non ce n’è ed è già un miracolo aver superato l’Everest della politica e delle rogne italiane".