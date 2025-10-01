Pianeta Milan
Milan, Scaroni: “Nuovo stadio, io c’ero con Yonghong Li e Elliott. Ora, con RedBird …”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha ricordato in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' l'iter che sta portando i rossoneri (e l'Inter) verso il nuovo stadio condiviso a San Siro. Un progetto nato già svariati anni fa
Milan e Inter hanno acquistato lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti dal Comune di Milano: ora il club rossonero e quello nerazzurro potranno avviare il progetto di costruzione del nuovo stadio, condiviso, in quella zona, con quasi totale demolizione del 'Meazza' a lavori ultimati.

Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, Scaroni ricorda la nascita dell'idea

Paolo Scaroni, in un'intervista rilasciata in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha voluto ripercorrere la storia del progetto del nuovo stadio a San Siro sin dal principio. In fin dei conti, si tratta di un'idea - quella del 'Nuovo Stadio per Milano' - nata tra il 2017 e il 2018.

«Sono passati tanti anni e diverse gestioni, da Yonghong Li a Elliott. Io c’ero allora e ci sono adesso con RedBird: una società specialista in sport e stadi, in grado di dare un nuovo impulso a tutta la zona con un impianto moderno ed efficiente in un quartiere che oggi risulta troppo pieno durante gli eventi o troppo vuoto nei giorni della settimana», ha detto Scaroni.

Milan, Scaroni: “Non c’è alcuna vendita in programma a breve o medio termine”

