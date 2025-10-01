Dopo mille peripezie Milan e Inter hanno avuto finalmente l'ok per comprare San Siro e l'intera area circostante, il tutto grazie alla delibera passata attraverso l'approvazione del Consiglio Comunale. Nella giornata di ieri, negli studi di SkySport per la Champions League, il noto giornalista Paolo Condò, ha voluto spendere alcune parole sulla questione Stadio-nuovo impianto. Ecco, di seguito, le sue parole.
Condò su San Siro: “Contento che il Consiglio Comunale abbia approvato la delibera”
Condò e le parole sulla delibera per San Siro—
Le parole di Condò: "Sono contento che il Consiglio Comunale abbia approvato la delibera: era necessaria, sono anni che assistiamo in tutto il mondo alla creazione e ristrutturazione di nuovi stadi che diventano sempre più grandi, sempre più belli, sempre più moderni. Francamente il fatto che in Italia tutte le città hanno questi problemi politici per costruire nuovi impianti, è uno dei motivi che hanno creato questo gap che esiste tra i grandi paesi e noi".
