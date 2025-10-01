Manu Koné , classe 2001 , centrocampista francese della Roma , ex Tolosa e Borussia Mönchengladbach , ha parlato in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Per l'occasione, Manu Koné ha rivelato di essere stato realmente vicino all' Inter nell'ultima estate di calciomercato .

Roma, la rivelazione di Manu Koné: "Inter? Dissi a Gasperini che ..."

«Se un club come l’Inter si interessa a me, per me è positivo. Ne parlai con Gian Piero Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo. Ma ho aggiunto: “Finché indosso questa maglia, lo faccio al 100%”. La Roma è l’unico club che ha creduto in me un’estate fa, è un dovere ricambiare».