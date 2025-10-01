Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Roma, Manu Koné: “Vicino all’Inter? Vi spiego. Parlai con il Milan: successe questo”

INTERVISTE

Roma, Manu Koné: “Vicino all’Inter? Vi spiego. Parlai con il Milan: successe questo”

Roma, Manu Koné: 'Vicino all'Inter? Vi spiego. Parlai con il Milan: successe questo'
Manu Koné, classe 2001, centrocampista francese della Roma di Gian Piero Gasperini, ha confessato gli approcci di Inter e Milan nelle precedenti sessioni di calciomercato: le sue parole in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Manu Koné, classe 2001, centrocampista francese della Roma, ex Tolosa e Borussia Mönchengladbach, ha parlato in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Per l'occasione, Manu Koné ha rivelato di essere stato realmente vicino all'Inter nell'ultima estate di calciomercato.

Roma, la rivelazione di Manu Koné: "Inter? Dissi a Gasperini che ..."

—  

«Se un club come l’Inter si interessa a me, per me è positivo. Ne parlai con Gian Piero Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo. Ma ho aggiunto: “Finché indosso questa maglia, lo faccio al 100%”. La Roma è l’unico club che ha creduto in me un’estate fa, è un dovere ricambiare».

LEGGI ANCHE

Yann Sommer e Marcus Thuram, portiere e attaccante dell'Inter, con cui Manu Koné aveva giocato in Germania, nel Borussia Mönchengladbach, hanno anche tentato, a quanto pare, di forzare un po' la mano - ironicamente - per il suo trasferimento in nerazzurro.

Maldini lo voleva al Milan: il francese ha confermato tutto

—  

«Ci abbiamo scherzato su. Mi hanno detto di fare la scelta migliore, ma non dipendeva da me. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene»", ha confessato il numero 17 giallorosso, il quale, poi, è tornato su quanto successo nel 2021, quando Paolo Maldini avrebbe voluto portarlo al Milan quando - molto giovane - giocava ancora in patria nel Tolosa.

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, che sorpresa! Per il nuovo difensore pazza idea di Allegri: lo convincerà? >>>

«Parlai con il Milan, è vero. Mi chiamò Frederic Massara, ma per la mia crescita è stato giusto andare al Borussia. Poi qui alla Roma ho ritrovato lo stesso Massara: il cerchio si è chiuso comunque, no?».

Leggi anche
Donato su San Siro: “Milan ed Inter le vere vincitrici. Ora spazio al nuovo impianto”
Il nuovo stadio a San Siro, le voci di speculazione e di cessione del Milan: parla Scaroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA