Yann Sommer e Marcus Thuram, portiere e attaccante dell'Inter, con cui Manu Koné aveva giocato in Germania, nel Borussia Mönchengladbach, hanno anche tentato, a quanto pare, di forzare un po' la mano - ironicamente - per il suo trasferimento in nerazzurro.
Maldini lo voleva al Milan: il francese ha confermato tutto—
«Ci abbiamo scherzato su. Mi hanno detto di fare la scelta migliore, ma non dipendeva da me. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene»", ha confessato il numero 17 giallorosso, il quale, poi, è tornato su quanto successo nel 2021, quando Paolo Maldini avrebbe voluto portarlo al Milan quando - molto giovane - giocava ancora in patria nel Tolosa.
«Parlai con il Milan, è vero. Mi chiamò Frederic Massara, ma per la mia crescita è stato giusto andare al Borussia. Poi qui alla Roma ho ritrovato lo stesso Massara: il cerchio si è chiuso comunque, no?».
